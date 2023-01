"Je ne suis pas une demoiselle en détresse" : Pamela Anderson se raconte sur Netflix et dans un livre

En ouverture de la bande-annonce, Pamela Anderson évoque le moment qui a fait basculer sa vie. Le vol puis la mise en vente d’une vidéo intime tournée avec son mari Tommy Lee au début des années 1990. Les plateformes Hulu et Disney+ en ont fait une fascinante série, Pam & Tommy, que la principale intéressée n'a jamais regardée. Et pour cause. Elle explique avoir "bloqué cette cassette volée hors de sa vie pour survivre". "Maintenant qu’elle refait surface, je me sens malade", lance-t-elle, décidée à "prendre le contrôle de l’histoire pour la première fois". De ses débuts chez Playboy à sa renaissance sur scène dans le musical "Chicago" à Broadway, sans oublier les années Alerte à Malibu.