"Donc elle vient juste d’avoir un enfant ?" : maman depuis 3 mois, Tina Kunakey s'exhibe en bikini et fait réagir les internautes

MATERNITÉ – Moins de trois mois après avoir donné naissance à leur fille Amazonie, la femme de Vincent Cassel a posté une photo où elle exhibe un corps sculptural. De quoi susciter l'admiration ou, au contraire, la polémique.

Encore une star qui risque de donner des complexes aux jeunes mamans. Tina Kunakey, la femme de Vincent Cassel, a publié une photo d'elle vêtue d'un bikini bleu nuit sur son compte Instagram. Accompagnée de son ami Victor Santiago, un photographe de mode, la jeune femme dévoile un corps mince et sculptural. Jusqu'ici, rien de bien choquant si ce n'est que la jeune mannequin âgée de 22 ans a donné naissance à son premier enfant, une petite fille prénommée Amazonie, le 19 avril dernier.

Le cliché posté sans commentaire de la part de l'intéressée a bluffé les fans de Tina Kunakey. "Donc elle vient juste d’avoir un enfant ? Ok très bien", "Attends, un bébé est vraiment sorti de là ?", "C'était avant ou après l'accouchement ???!! Juste je me demande", peut-on lire en commentaire de la photo qui a été aimé par près de 140 000 personnes. Moins de trois mois après son accouchement, l'épouse de Vincent Cassel a beau être fière de son corps parfait, elle relance néanmoins la polémique autour de la question du rapport des femmes à leur corps.

Abdos contre kilos en trop

Alors que la majorité d'entre elles voit leur corps changer après avoir eu un enfant (kilos en trop, vergetures, douleurs post-natales), on ne compte plus les célébrités qui donnent des complexes aux jeunes mamans "normales". On peut citer notamment Kate Middleton, Gisele Bündchen, Bar Refaeli ou encore Diane Kruger qui exhibait sur son compte Instagram ses abdos quatre mois seulement après la naissance de sa petite fille. "Est-ce que je me la raconte ? Oh que oui ! Parce que j'ai travaillé dur pour les voir revenir. Je ne pensais pas que c'était possible après avoir eu un bébé et certainement pas à mon âge", écrivait l'actrice allemande de 42 ans.

Heureusement il reste encore des personnalités qui n'hésitent pas à parler des difficultés qu'elles ont rencontré après la naissance de leur bébé, comme Keira Knightley ou à montrer leurs rondeurs post-accouchement à l'image de Meghan Marke, Candice Swanepoel ou Chrissy Teigen qui en a profité pour montrer ses vergetures.