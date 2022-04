VIDÉO - Jonathan Zaccaï : "Downton Abbey rejoint la fascination qu'on peut avoir pour la famille royale anglaise"

Vous jouez avec Nathalie Baye, qui incarne un personnage presque aussi cassant que Violet Crawley. Comment s'est passée la collaboration ?

Très bien. Nathalie Baye est une comédienne que j'adore. C'était un plaisir de tourner avec elle. Je me souviens notamment d'une soirée qu'on a passée alors qu'on était à Londres pour des essayages. Après avoir fait une quarantaine obligatoire à cause du Covid chacun dans un appartement, on s'est retrouvés et j'ai eu la mauvaise idée de l'emmener à Soho. On est passé de l'isolement à la folie totale, car ça grouillait de monde ! Ce n'était peut-être pas le lieu idéal pour emmener Nathalie Baye pour une première sortie, mais on s'est bien amusés (Rires).

Quel est votre personnage préféré dans Downton Abbey ?

Je vais mettre Maggie Smith de côté, car ce serait trop facile de la choisir. Elle est absolument géniale, c'est une comédienne mythique. Je dirais Bates dont j'aime beaucoup la trajectoire. C'est un personnage qui me touche vraiment.

Vous n'avez pas été trop déçu de ne pas tourner dans le Château de Highclere ?

Je ne suis pas très fétichiste en règle générale. Mais c'est vrai que j'aurai été déçu de ne pas le voir, car il fait complètement partie des personnages. J'y suis juste allé pour les essayages des costumes avec Nathalie Baye et on nous a fait visiter le domaine. Il est magnifique et très impressionnant.