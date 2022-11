"Drag Race" : Justin Trudeau s'invite dans l'émission

L'émission de télé-réalité canadienne est l'une des douzaines de versions du concours télévisé américain "RuPaul's Drag Race", devenu culte. Le concept ? Des drag-queens s'affrontent chaque semaine lors d'épreuves visant à tester leurs compétences de drag, sous le regard critique des juges. Celles-ci se construisent une identité pour la scène, à grand renfort de costumes spectaculaires et de maquillage exubérant.

Justin Trudeau assistera donc Brooke Lynn Hytes, Brad Goreski et Traci Melchor au titre de juge invité à "Canada’s Drag Race : Canada vs. The World". Dans l'épisode en question, le Premier ministre parlera aux drag-queens "de l'inclusion que promeut le Canada", a indiqué à l'AFP Ama Schere, la porte-parole de l'émission, dont le premier des six épisodes de la saison sera disponible le 18 novembre au Canada.