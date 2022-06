Avortement : à Glastonbury, Olivia Rodrigo fait venir Lily Allen pour crier "Fuck You" à la Cour suprême

Lily Allen, qui n’a pas publié d’album depuis 4 ans, est sortie de son silence médiatique pour reprendre l’une de ses chansons les plus engagées avec la jeune Américaine. Dans "Fuck You", elle "emmerde" autant les homophobes que les racistes. Si la chanson a été écrite en réponse au mandat du président américain George W. Bush, elle a trouvé un nouvel écho cette semaine après la révocation du droit constitutionnel à l’avortement aux États-Unis. "Je suis dévastée et terrifiée de savoir que tant de femmes et de jeunes femmes vont mourir à cause de ça. Je veux dédier ce morceau aux cinq membres de la Cour suprême qui nous ont montré qu’au final, ils se foutent de la liberté", a lancé Olivia Rodrigo sur scène.