"Votre vie, votre choix" : les filles de Paul Walker et d’Alec Baldwin défendent l'avortement en parlant du leur

Elles ont presque le même âge et ont grandi dans l’ombre de parents adulés à Hollywood. Ireland Baldwin et Meadow Walker font partie des milliers de femmes à avoir partagé le récit très personnel de leur propre avortement alors que la Cour suprême américaine vient de révoquer le droit constitutionnel donnant accès à l'IVG. La première est la fille des acteurs Alec Baldwin et Kim Basinger. La seconde est la fille de la défunte star de la saga Fast and Furious Paul Walker. Toutes deux ont utilisé les réseaux sociaux pour faire part de leur expérience et rappeler la nécessité d’avoir le choix ou non d’interrompre une grossesse.