Drôle, engagée et sans complexe : Lizzo, la pop star qui casse les codes

En 2011, Lizzo débarque à Minneapolis, la patrie de Prince, où elle va faire partie de plusieurs groupes underground avant de publier son premier album solo, Lizzobanger, deux ans plus tard. Il faudra attendre le troisième, Cuz I Love You, en 2019, pour que sa carrière décolle enfin grâce à des tubes imparables comme "Juice" et "Truth Hurts". Mais aussi une image forte puisque sur la pochette, la chanteuse pose entièrement nue, assumant ses formes généreuses.

"Je donne l’impression d’être une personne qui a confiance en elle", explique-t-elle à l’époque à la revue Texas Music. "Je le suis peut-être, mais c’est un travail de s’aimer. Et plus je fais ce travail, plus les gens se disent : ‘Oh, elle doit vraiment avoir confiance en elle pour aimer autant son gras dans le dos’. La vérité, c’est que j’aime mon gras dans le dos. Mais c’est le fruit d’un long parcours."