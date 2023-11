Dua Lipa dévoile "Houdini", son nouveau single qui vous fera danser cet hiver

Les fans de Dua Lipa trépignaient d'impatience. La chanteuse de 28 ans a enfin dévoilé son nouveau single qui, à coup sûr, réchauffera notre hiver. Baptisé Houdini – en clin d'œil au célèbre illusionniste Harry Houdini – ce titre aux sonorités disco et électronique est le fruit de la collaboration entre la chanteuse et l'artiste australien Kevin Parker, alias Tame Impala. Les deux artistes avaient participé tous les deux à la bande-originale du film Barbie de Greta Gerwig.

"Ce titre représente les moments les plus légers et les plus libres de mon célibat. […] C’est ce sentiment à 4 heures du matin lorsque la nuit touche à sa fin, que l’on est un peu en sueur, mais que l’on ne veut pas que la fête se termine", a expliqué la star britannico-albanaise dans un communiqué.