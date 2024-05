Dua Lipa vous fera-t-elle encore danser tout l'été avec son nouvel album "Radical Optimism" ?

Quatre ans après le phénomène "Future Nostalgia" qui a fait d'elle une icône mondiale, la chanteuse britannique revient enfin avec une salve de nouvelles chansons. Un opus très attendu qu’elle défendra aux Arènes de Nîmes lors de deux concerts déjà complets le mois prochain.

Sans elle, ils seraient sans doute beaucoup plus nombreux à avoir craqué lors des confinements successifs. À commencer par nous. Dua Lipa nous a rendu l’année 2020 plus douce avec "Future Nostalgia", son deuxième album où un tube en chassait un autre. La chanteuse britannique de 28 ans s’est depuis imposée en valeur sûre de la pop. Un statut renforcé par une présence magnétique sur scène qui ne peut que mettre d’accord tous ceux qui l’ont vue une fois en concert. Les plus chanceux la découvriront dans un cadre exceptionnel, celui des Arènes de Nîmes, où elle se produira deux fois les 12 et 13 juin.

Un écrin parfait pour présenter au public un album qu’il attend depuis déjà quatre ans. Boostée par le succès de "Dance the Night" l’été dernier, composée avec Mark Ronson pour le film Barbie, Dua Lipa publie ce vendredi 3 mai son troisième opus au titre évocateur. "Radical Optimism", "optimisme radical", est inspiré par "l’idée de traverser le chaos avec grâce et de se sentir capable de résister à n’importe quelle tempête". Le défi était grand pour la jeune femme de 28 ans auréolée de trois Grammy Awards et sept Brit Awards. "Est-ce que ça peut seulement s’améliorer ?", s’interroge-t-elle dans "Falling Forever".

Le premier extrait laissait présager un album sentant bon la sueur du dancefloor à force de se déhancher, la marque de fabrique d’une Dua Lipa habituée à décortiquer les relations amoureuses à coup de rythmes électro-pop accrocheurs. Mais rares sont les titres de "Radical Optimism" qui réussissent à reproduire la magie du single "Houdini". Seuls "Training Season" et "Illusion" semblent en avoir la puissance et restent en tête le plus facilement, pas uniquement parce que la Britannique en a fait ses singles suivants.

Elle avait promis "un hommage à la culture rave britannique, imprégné de pop psychédélique". Sauf que le reste de ce court opus – 11 chansons au total pour 37 petites minutes de musique – n’est au final pas aussi mordant que le requin qui illustre la pochette. Si cet opus s'avère un poil décevant, on reste néanmoins radicalement optimiste pour la tournée à venir qui sera assurément l’un des shows immanquables de l’été.