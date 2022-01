Dwayne Johnson embarque Chris Evans dans un film de Noël explosif prévu pour 2023

Après Red Notice sur Netflix, voici donc Red One. Annoncé en juin, le film sera produit par Amazon Studios et Seven Bucks – la propre société de Dwayne Johnson qui a compris que plus grosse est la mise de départ, plus gros sera le chèque à l’arrivée. Si rien n’a filtré sur le scénario, on sait que l’idée de départ a germé dans l’esprit de Hiram Garcia, le président de Seven Bucks. Ce dernier parle déjà d’un "film d’action et d’aventure épique, qui tient en haleine et qui renverse la mythologie des fêtes qu’on aime tant".