ÉCOUTEZ - Ed Sheeran s'essaie au français avec "Call on me", son duo avec Vianney

Ils ont gardé le secret jusqu’au dernier moment. Enfin presque. S’il n’a dévoilé son duo avec Ed Sheeran en intégralité que ce vendredi 7 octobre, Vianney tease cette rencontre artistique depuis plusieurs jours sur ses réseaux sociaux. Trois jours plus tôt, il annonçait "une nouvelle chanson" de son cru. Tout en précisant qu’il n’était "pas tout seul sur celle-là" alors qu’un anglophone chante en français derrière lui et lui demande "si c’était bien".

Le coach de "The Voice", qui rempile pour une troisième année, s’est allié au Britannique qui a rempli deux fois le Stade de France cet été sur "Call on me", un morceau qu’ils ont imaginé ensemble.