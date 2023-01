Écoutez "Rêvons", le nouvel hymne des Enfoirés signé Amir

Il succède aux plus grands noms de la chanson française. Amir dévoile ce lundi "Rêvons", la nouvelle chanson de la troupe des Enfoirés qu’il a co-écrite avec ses complices Nazim et Nyadjiko. Sur un rythme reggae, il porte un message d’espoir entouré d’une ribambelle d’invités comme Patrick Bruel, Garou, Jenifer, Kendji Girac, Vitaa, Zaz, Claudio Capéo, Slimane ou encore la nouvelle venue Sofia Essaïdi.

"On veut faire le bien, on n’sait pas bien comment faire. Mais faut plus se taire", chantent les Enfoirés sur ce single disponible depuis quelques heures sur toutes les plateformes de téléchargement. Comme chaque année, les bénéfices seront reversés aux Restos du Coeur.