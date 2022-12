Eddy de Pretto victime de harcèlement en ligne : des peines de prison avec sursis pour 11 personnes

Lors du procès début novembre, Eddy de Pretto était venu témoigner de l'impact dévastateur des quelque 3000 messages qui l'avaient ciblé sur les réseaux sociaux. "J'ai eu très peur de sortir de chez moi, des troubles du sommeil, des troubles dépressifs, je n’arrivais pas à comprendre cette violence", avait-il témoigné.

Durant le procès, certains des accusés avaient tenté de se justifier en récusant toute intention violente et en mettant en avant leur volonté de poser "un cadre juridique" pour "la défense de notre société". De son côté, la procureure avait qualifié leurs messages d'"abus à la liberté d'expression" et rappelé que le "blasphème et les atteintes à la religion ne sont pas réprimés par le droit".