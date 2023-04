Églantine Éméyé dévoile les causes de la mort de son fils Samy à l'âge de 17 ans

C'est la première fois qu'elle prend la parole en public depuis le drame. Le 20 février dernier, Églantine Émeyé annonçait sur Instagram la disparition de son fils Samy, polyhandicapé et atteint d'autisme sévère, à l'âge de 17 ans. "Je n’ai plus de mots… seulement une immense douleur, et l’amour infini que j’ai pour lui. Mon Samychou, je t’aime pour toujours. Ta maman a le cœur brisé, mais elle sait que tu n’auras plus jamais mal", écrivait alors l'animatrice.

Fondatrice de l’association Un pas vers la vie, Églantine Éméyé avait depuis pris la parole sur les réseaux sociaux pour parler du combat qu'elle continuait de mener pour aider les familles confrontées au handicap d'un ou de plusieurs de leurs enfants. Pour la première fois, ce mercredi 12 avril, elle a accepté de revenir sur la mort de son fils et d'en dévoiler les causes.