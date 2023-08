"Je me fais aider" : Églantine Éméyé évoque son quotidien sans son fils Samy, mort il y a six mois

Le 5 août dernier, Églantine Éméyé publiait un message poignant sur son compte Instagram, à l'occasion de l'anniversaire de son fils. "Tu devais avoir 18 ans. J'avais imaginé une belle fête avec toute la famille, de jolies couleurs, de la musique, mais avec des pauses pour que tu supportes tout ça. Et du chocolat pour te faire rire aux éclats. Cela faisait des mois que je pensais à cet anniversaire pas comme les autres", admettait-elle. "Tu n’auras jamais 18 ans… Cela fait 5 mois que tu es parti, je n’ai pas eu le temps de me préparer, je ne comprends toujours pas. Que tu me manques et comme je suis triste… Je t’aime mon Samy".