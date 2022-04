Delon, Renaud, Dutronc, Bardot… Pour qui les stars vont-elles voter à la présidentielle ?

Dans une tribune publiée lundi, à l’aube d’une semaine décisive, 2 000 artistes ont décidé d’apporter leur soutien au candidat de La France insoumise. Parmi eux l’humoriste Blanche Gardin, l’acteur Bruno Solo, la romancière Annie Ernaux, l’actrice Corinne Masiero ou encore la chanteuse Princesse Erika. "Si la gauche est au second tour, pendant deux semaines, nous parlerons de la retraite à 60 ans, du SMIC à 1 400 euros, de la planification écologique ou de la fin des violences sexuelles", affirment-ils, misant sur un vote utile en faveur du prétendant de gauche le mieux placé – et de loin – dans la course à l’Elysée.