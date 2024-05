"Je peux vous appeler Joe-Bi-Wan-Kenobi ?" : Mark Hamill, le héros de "Star Wars", fait le show à la Maison Blanche

L'inoubliable interprète de Luke Skywalker a été reçu par Joe Biden à la Maison Blanche ce vendredi. Entre deux punchlines, le comédien âgé de 72 ans a salué le travail effectué par le président sortant durant son mandat. Cette rencontre avec un comédien très populaire intervient au moment où les sondages prédisent la victoire de Donald Trump en novembre prochain.

C’est le plus célèbre de tous les chevaliers Jedi. À la veille de May The Fourth, la journée mondiale des fans de la saga "Star" Wars, Mark Hamill a été reçu vendredi par le président Joe Biden. L’inoubliable interprète de Luke Skywalker a-t-il donné des conseils à son hôte, à l’approche d’un nouveau duel avec Donald Trump ?

À la sortie de cet entretien au sommet, le comédien de 72 ans s’est invité au point presse hebdomadaire de la porte-parole Karine Jean-Pierre, pour le plus grand bonheur des journalistes présents dans la salle. "Combien d’entre vous avaient ‘Mark Hamill mène la conférence de presse de la Maison Blanche’ sur sa carte de bingo ?", leur a-t-il demandé. "Levez la main ? Moi non plus".

"Je viens de rencontrer le président et il m’a donné ces lunettes d’aviateur", a-t-il poursuivi en retirant la paire qu’il portait jusque-là, une réplique de celle de Joe Biden. "J’adore le merchandising", s'est-il exclamé. Plus sérieux, Mark Hamill a ensuite confié "l’honneur" d’être reçu par le président "qui a le plus accompli sur le plan législatif au cours de ma vie", a-t-il estimé.

Fidèle soutien du sortant démocrate, il a notamment cité le PACT Act, une loi qui vient en aide aux vétérans exposés à des produits toxiques, le CHIPS Act pour financer la recherche sur les semi-conducteurs, la lutte contre l'inflation ou encore la création de 15 millions d’emplois durant son mandat.

Interrogé par les journalistes, Mark Hamill a raconté avoir été invité à la Maison Blanche durant la présidence de Jimmy Carter puis celle de Barack Obama. "Mais je n’étais jamais entré dans le bureau ovale", a-t-il avoué. Ont-ils parlé de Star Wars ? "Quand j’ai dit Monsieur le président, il m’a dit 'Vous pouvez m’appeler Joe'. Je lui ai répondu : 'Je peux vous appeler Joe-Bi-Wan Kenobi ?'. Il a bien aimé."

Mark Hamill n’a pas fait de commentaire sur la prochaine élection. Avec Robert De Niro, il fait pourtant partie des célébrités qui ne manquent jamais une occasion de critiquer le prédécesseur de Joe Biden. "Les gens qui se plaignent de mes tweets anti-Trump doivent comprendre une chose", écrivait-il en 2018. "J’aime mon pays et j’estime qu’il est de mon devoir de m’opposer à ce sociopathe dément avec chaque fibre de mon être".

Ce tête-à-tête inattendu visait-il à redorer l'image du président américain, à l'heure où les sondages prédisent la victoire de son rival républicain en novembre prochain ? "C'était une rencontre sur tout ce que le président a pu faire au nom du peuple américain", s'est contentée de commenter Karine Jean-Pierre.