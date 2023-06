Elizabeth Gilbert ("Mange, prie, aime") annule la sortie de son nouveau livre à cause de la guerre en Ukraine

L'auteure du best-seller Mange, prie, aime (Eat, pray, love) – adapté au cinéma avec Julia Roberts et qui raconte son voyage initiatique en Italie, en Inde et à Bali – avait annoncé la sortie de l'ouvrage la semaine dernière. "J'ai reçu une vague massive de commentaires négatifs de la part de mes lecteurs ukrainiens, qui étaient très en colère, tristes, déçus et peinés à l'idée que je décide de publier (...) aujourd'hui, quel qu'en soit le sujet, un livre situé en Russie", poursuit-elle.