Elizabeth II au bras du Prince Andrew lors de l'hommage au prince Philip : le geste qui interroge

Déchu de ses titres militaires en janvier dernier et privé de son statut d’altesse royale, le prince devenu persona non grata a également été placé au premier rang de l'église, juste à côté de ses autres frères et sœurs. "La reine a exécuté l'un des gestes de langage corporel les plus controversés de tout son règne", a estimé Judi James, une experte du langage corporel dans le Mirror.

"Elle s'est arrêtée devant les yeux du monde pour sourire et remercie son deuxième fils Andrew avant de prendre place pour le service commémoratif de son mari", poursuit l'experte. "C'était la première fois qu'on la voyait demander et accepter de l'aide pour marcher et, après le service, c'était un rôle d'escorte qui aurait été autrefois celui de son mari Philip".