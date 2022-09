Elizabeth II : ces signes qui inquiètent les Anglais sur l'état de santé de la Reine

Tout d'abord, le communiqué, en lui-même, utilise des termes "assez inhabituels", comme l'a souligné la journaliste Isabelle Rivère sur LCI. Auteure du podcast "Elizabeth II, le règne et l'intime", elle souligne que le scénario qui se déroule actuellement "rappelle un peu celui de la Reine Victoria, qui s'était éteinte doucement, entourée des membres de sa famille".

Et pour cause, les éléments alarmants se succèdent depuis 13h40. Tout a commencé à peine quelques minutes après l'annonce sur l'état de santé du monarque. Alors en plein débat au Parlement britannique, la Première ministre Liz Truss a discrètement quitté la salle après avoir été informée par un ministre. Et tandis que la Chambre des Communes débattait du plan gouvernemental sur les prix de l'énergie, le président de la Chambre, Lindsay Hoyle, a interrompu les discussions pour souhaiter ses "meilleurs vœux" à la Reine, et préciser qu'il informerait les députés de toute nouvelle information. Or, d'après le Guardian, "la Chambre des Communes n'avait jamais été interrompue pour prendre des nouvelles de la santé de la Reine de cette manière". Ce fut le tout premier signal indiquant que quelque chose n'allait pas du tout.