Elizabeth II fête ses 70 ans de règne en privé ce dimanche avant de grandes célébrations en juin

Le jubilé de platine d’Elizabeth II sera célébré comme il se doit lors d’un long week-end de quatre jours – dont deux fériés - du 2 au 5 juin. Défilé militaire, torches allumées dans plus de 1500 villes du Royaume-Uni, cérémonie religieuse et concert réunissant "les plus grandes stars du monde"… Le programme est des plus alléchants. Les Britanniques peuvent aussi participer à un grand concours "pour trouver un tout nouveau pudding dédié à la reine". Ils sont aussi invités, lors du quatrième et dernier jour, à se réunir lors de "street parties" - des fêtes dans la rue – afin de dire "merci" à la souveraine.