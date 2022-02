Film préféré, technique pour mettre fin à une conversation... Ce que vous ignoriez sur la reine Elizabeth II

La reine est du genre fidèle. Depuis plus de trente ans, elle suit les séries télévisées EastEnders et Coronation Street. La première, diffusée sur BBC One depuis 1985, met en scène les destins croisés d'un quartier d'Angleterre (l'équivalent d'un Demain nous appartient). Coronation Street, lui, est un soap opera diffusé depuis 1960 sur ITV qui raconte lui aussi une vie de quartier. En 2002, la reine s'était également rendue sur le tournage de la série Emmerdale, qu'elle affectionne aussi beaucoup.

Côté films, on sait que la reine adore Docteur Jivago (de David Leon) et Les chariots de feu, de Hugh Hudson. Côté lectures, là encore, Elizabeth II a ses habitudes : tous les soirs, elle se plait à lire quelques pages avant de s’endormir, notamment des romans policiers et surtout ceux de PD James, autrice qu'elle a d'ailleurs anoblie en 1990 en la titrant baronne James of Holland Park. La reine aime également les auteurs Somerset Maugham et John Galsworthy.