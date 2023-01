Elle avait porté la robe de Marylin, Kim Kardashian s’offre le (très cher) collier de Lady Di

Le crucifix d’Attallah, fait d’améthyste et de diamants pour un total de 5,25 carats, a été acheté ce mercredi 18 janvier à Londres par un représentant de Kim Kardashian lors d’une vente aux enchères, annonce la maison Sotheby’s. Sur son site, elle précise que ce bijou d’exception, créé dans les années 1920 par le joaillier Garrard, avait été prêté à la princesse de Galles en 1987. Elle l’avait associé à "une robe exquise de style baroque, en velours violet et noir" signée Catherine Walker lors d’un gala de charité donné en l’honneur de l’association Birthright, qui lutte pour protéger les droits de l’homme lors des grossesses et des naissances.