Elle joue de l'accordéon non-stop pendant plus de trois jours : une Française bat le record du monde

Cette ancienne prof d'accordéon s'entraine également pour être une sportive accomplie. Christelle de Franceschi fait de la marche, pratique du Krav-maga et un art martial russe. Pour tenter de battre son record, elle s'est entourée de trois coachs pour l'aider à tenir dans l'effort. Un entraineur sportif, un coach mental et un mentor de vie lui ont donné de nombreuses astuces pour trouver de l'énergie lors de son marathon musical. Pendant ce challenge, l'accordéoniste ne pouvait avoir que cinq minutes de pause par heure.

Le top départ a été donné le mercredi 21 juin à Hergnies, à la frontière belge. Bien que la musicienne ait dès vendredi soir battu son propre record mondial de 2022, elle a tenu à jouer de son instrument le plus longtemps possible. Elle a réussi à tenir une troisième nuit consécutive. "Les deux bains d'eau froide et le café serré à 4h et 5h du matin l'ont aidée à passer le cap", a expliqué un des organisateurs de l'événement à nos confrères de France Bleu. C'est finalement ce samedi 24 juin à 18h40 qu'elle a joué sa dernière note sur son accordéon.