Elle lui a envoyé 8000 lettres en un mois, une fan qui harcelait Harry Styles condamnée à de la prison

Une femme de 35 ans a été condamnée à 3 mois de prison après avoir harcelé le chanteur. Elle a également interdiction d'approcher la star britannique pendant 10 ans. D'origine brésilienne, elle a envoyé environ 8000 lettres à son idole.

Elle lui avait envoyé 8000 cartes en moins d'un mois. Myra Carvalho, une brésilienne de 35 ans, a été condamnée à 14 semaines d'emprisonnement après avoir plaidé coupable de harcèlement envers Harry Styles, comme le rapporte la presse britannique, dont la BBC. Elle a également interdiction d'approcher le chanteur ou d'assister à un événement où celui-ci se produirait durant 10 ans. Elle n'a plus le droit non plus de se rendre dans une zone du nord-ouest de Londres délimitée par la cour, où réside le chanteur qui avait été visé par un projectile sur scène en juillet dernier.

Comme l'a indiqué le procureur, Myra Carvalho est arrivée au Royaume-Uni en décembre dernier, sans que sa famille soit au courant. Installée dans une auberge de jeunesse à l'ouest de Londres, elle avait envoyé des lettres manuscrites au chanteur ainsi qu'une série de cartes commandées en lignes et livrées au domicile de la star. Parmi les quelque 8000 courriers envoyés figuraient des cartes de mariages et deux lettres livrées en personne chez Harry Styles.