Elle représentera la France à l'Eurovision, qui est la chanteuse québécoise La Zarra ?

La Zarra succède ainsi au groupe breton Alvan & Alhez, qui avait terminé en 24e position l'an dernier et à Barbara Pravi qui s'était hissée jusqu'à la deuxième marche du podium. Artiste perfectionniste à la fois extravagante et discrète, La Zarra cultive habilement le mystère. On ne sait pas grand-chose de sa vie privée. Juste qu'elle a grandi à Longueuil, au nord de Montréal, au Canada dans une famille d'origine marocaine et qu'elle est la troisième d’une fratrie de sept enfants.