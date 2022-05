Ellen Barkin, l'ex-de Johnny Depp, raconte que le comédien était "jaloux" et qu'il buvait "tout le temps"

C'est un témoignage dont se serait bien passé Johnny Depp. Ce jeudi, Ellen Barkin a dressé un portrait peu flatteur du comédien dans un témoignage enregistré en 2019 et présenté au tribunal de Fairfax, près de Washington. L'actrice aujourd'hui âgée de 68 ans a entretenu une liaison avec Johnny Depp sur le tournage du film Fear and Loathing in Las Vegas, en 1997.

La comédienne d'Animal Kingdom a expliqué que l'acteur était "ivre la plupart du temps". "Il buvait et fumait toujours un joint", a-t-elle poursuivi, précisant que la star âgée de 58 ans "trippait" aussi souvent et était sous l'influence d'hallucinogènes. Ellen Barkins rajoute que l'ex de Vanessa Paradis a été également sous l'influence de cocaïne "des dizaines de fois" au cours de leur histoire.