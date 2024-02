"Elles se croient toute Joly", ce soir sur France 3 : la relève de Sylvie Joly est assurée

HUMOUR – Elle a fait rire plusieurs générations de spectateurs et inspiré de nombreuses comédiennes. Alors que France 3 diffuse ce vendredi "Elles se croient toute Joly", le spectacle imaginé par Pierre Palmade pour rendre hommage à l'humoriste, qui sont aujourd'hui les filles spirituelles de Sylvie Joly ?

C'était la pionnière du one-woman show. France 3 rend hommage ce vendredi à Sylvie Joly avec "Elles se croient toute Joly", un spectacle en forme d'hommage imaginé par Pierre Palmade. Le 26 octobre dernier au Théâtre de Paris, une brochette de comédiennes est montée sur scène pour revisiter les plus grands sketches de celle qui s'est éteinte le 4 septembre dernier à l'âge de 80 ans.

Carole Bouquet, Muriel Robin, Anne-Elisabeth Blateau, Valérie Lemercier, Mathilde Vitry, Catherine Jacob, Valérie Karsenti, Michèle Laroque, Claire Nadeau, Anémone, Catherine Hiegel ou encore le comédien Alex Lutz ont répondu présent pour une soirée placée sous le signe du rire mais aussi de l'émotion. Si les sketches de Sylvie Joly n'ont pas pris une ride, l'humoriste qui a passé sa vie à épingler les travers de ses congénères, a fait des petit(e)s... Voici un tour d'horizon de ses dignes héritières en pleine action.

► Muriel Robin, dans "Le noir"

Si elle a toujours rêvé de faire du cinéma, Muriel Robin a débuté en 1984 avec "Le Théâtre de bouvard" avant de se faire connaître du grand public avec des sketch devenus cultes, comme "L'addition", "Le Répondeur" ou encore "Le noir". Véritable figure du one-woman show, elle reprend ce soir le "Lièvre et la lune " de Sylvie Joly avec beaucoup de justesse.

► Florence Foresti, dans la peau d'Isabelle Adjani sur le plateau d'"On n'est pas couché"

Même si elle ne fait pas partie du spectacle-hommage, Florence Foresti est une des reines du one-man show aujourd'hui. La preuve : Canal+ l'a choisie pour animer la prochaine cérémonie des Césars où elle s'était illustrée l'an dernier face à Sean Penn.

► Valérie Lemercier, dans "L'école du fan"

Bien qu'elle se soit fait plus discrète ces dernières années, on a tous hurlé de rire devant Valérie Lemercier et son personnage de grande bourgeoise qui balance des horreurs. On ne se lasse jamais de revoir la comédienne dans le rôle d'Odeline Fion, la petite candidate de "L'école du fan". Elle rejouera " L’Après-dîner", ce soir sur France 3.

► Chantal Ladesous, dans "Mon Mari Michel"

Sa gouaille fait le bonheur des auditeurs des "Grosses Têtes", sur RTL. A 67 ans, Chantal Ladessous n'a rien perdu de sa verve. Doyenne des "one womanchistes", comme elle le dit, elle adore nous parler de son mari Michel, une source inépuisable d'inspiration.

► Alex Lutz, alias "Catherine et Liliane"

Bon, d'accord, Alex Lutz est un garçon, mais un garçon qui adore se déguiser en femme. Seul homme convié à la soirée hommage (il connaissait très bien Sylvie Joly qu'il avait mis en scène dans La Cerise sur le gâteau), il nous amuse tous les soirs avec son complice Bruno Sanches, dans "Le Petit Journal" où ils se transforment en Catherine et Lilian, les deux commères les plus célèbres du PAF.

"Elles sont toutes Joly", ce soir à 20 h 55 sur France 3.

