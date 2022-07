Père de dix enfants, Elon Musk assure "faire de son mieux" pour repeupler la planète

Elon Musk assure à Page Six qu’il est prêt à avoir autant d’enfants que possible, tant qu’il pourra passer du temps avec eux et être un bon père. "Mes aînés entrent à l’université et les adolescents ne veulent pas passer trop de temps avec leurs parents. J’aimerais que ce soit le contraire", souffle-t-il. L’homme d’affaires a goûté aux joies de la paternité en 2004 avec la naissance des jumeaux Griffin et Vivian, sa fille transgenre qui a demandé à ne plus porter son nom. Son ex-femme Justine a ensuite donné vie à des triplés Kai, Saxon et Damian en 2006. Leur premier fils, Nevada, est décédé dix semaines après sa naissance en 2002.