Elton John a fait ses adieux aux Britanniques à Glastonbury : des tubes, des stars et un hommage

Le moment le plus fort de la soirée ? Peut-être l’hommage que la majesté de la pop britannique a rendu à George Michael. "Il était mon ami, il était une inspiration, et aujourd’hui ça aurait été son 60e anniversaire, donc je veux dédier cette chanson à sa mémoire", a-t-il confié au public avant d’entamer "Don't Let the Sun Go Down on Me". Un instant immortalisé par l'ex-Beatles Paul McCartney en personne...