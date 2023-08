Elton John hospitalisé à Monaco après un accident domestique

Elton John a-t-il définitivement renoncé à la scène ? Rien n'est moins sûr. Dans un entretien accordé au Mirror au printemps dernier, il ne fermait pas la porte à des performances ponctuelles. "Ce sont les tournées qui sont épuisantes pour moi désormais", expliquait le chanteur. "Et puis elles m'éloignent de ma famille et de mes enfants", ajoutait-il au sujet de son compagnon David Furnish et de leurs deux enfants, Zachary, 12 ans, et Elijah, 10 ans.