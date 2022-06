Baz Luhrmann, réalisateur : "C'est comme si Elvis Presley était né avec le don d'unir les gens"

De Roméo + Juliette à Gatsby le magnifique en passant par Moulin Rouge, Baz Luhrmann s'est imposé comme l’un des réalisateurs les plus extravagants de la planète. Avec Elvis, il s’attaque à un monument de l’histoire de la musique. De l’histoire des États-Unis tout court puisque ce biopic flamboyant brosse plus de trois décennies marquées par la libération des mœurs et le combat pour les droits civiques, la cupidité du show-business aussi. Il met également en lumière le talent du jeune acteur Austin Butler, bluffant face à un Tom Hanks métamorphosé pour incarner le Colonel Parker, le sulfureux manager du King. TF1info a rencontré le cinéaste australien au lendemain de la présentation triomphale du film à Cannes, fin mai.

Ce film, c’est la véritable histoire d’Elvis Presley ? Ou bien votre vision à vous ?

Oui, c’est ma vision d'Elvis. Mais c’est aussi ma vision de l’Amérique. J’explore ce pays dans les années 1950, 1960 et 1970, le show, le business, la question raciale, par le prisme d’Elvis. Maintenant, tout ce qu’il y a dans ce film est basé sur de sérieuses recherches. Je peux prendre n’importe quelle scène et vous expliquer d’où ça vient. Parce que j’ai vécu cette histoire, presque littéralement. Je suis allé m’installer à Memphis, j’avais un bureau à Graceland. Après la question de savoir si cette incarnation d'Elvis est réaliste ou pas… Vous savez, Priscilla Presley était inquiète, et même un peu cynique à l’idée qu’Austin Butler soit capable de rendre justice à Elvis. Elle en a vu, des gens essayer de l’imiter. Autant dire que sa critique allait être la plus importante de toute. Or après la projection, elle m’a dit que personne n’y était jamais arrivé à ce point.