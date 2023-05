Testament de Lisa Marie Presley : sa mère Priscilla accepte un compromis

Priscilla Presley avait contesté ce nouveau testament en janvier : sa défense faisait valoir qu'elle n'avait découvert les modifications qu'après la mort de sa fille et mettait en doute l'authenticité de la signature de Lisa Marie Presley. Mardi, l'avocat de la veuve, Ronson J. Shamoun, a annoncé à un juge de Los Angeles qu'un compromis avait été conclu, comme le rapporte l'AFP. Pour autant, aucun détail n'a été divulgué sur cet accord.

"Les familles sont satisfaites", a déclaré le conseil à l'extérieur de la salle d'audience. Selon lui, tous les intéressés sont "unis, ensemble et enthousiastes pour l'avenir". Riley Keough - vue dans le blockbuster Mad Max : Fury Road et plus récemment dans le film indépendant Zola - est également satisfaite d'avoir mis un terme au litige, a expliqué son avocat, Justin Gold.