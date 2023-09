Emilia Clarke à Deauville : la star de "Game of Thrones" soutient la grève à Hollywood

Sa présence était symbolique à plus d’un titre. Alors que plusieurs stars comme Natalie Portman et Jude Law avaient renoncé à faire le déplacement à Deauville en raison de la grève à Hollywood, la comédienne britannique Emilia Clarke a été autorisée à venir sur les planches pour défendre The Pod Generation, un film indépendant dont elle est la vedette et la productrice. L’accueil triomphal qui lui a été réservé confirme, si besoin était, l’impact de Game of Thrones, la série phénomène dans laquelle elle a incarné la légendaire Daenerys Targaryen pendant huit saisons.

"Quand on passe son enfance à rêver sa vie, ça fait un choc lorsque ça se réalise enfin", a raconté la jeune femme originaire de Londres en recevant le Prix du Nouvel Hollywood. "À l’âge de 22 ans, j’ai été propulsée dans un phénomène culturel qui m’a permis de continuer à rêver… tout en mettant un toit sur ma tête, ce que mes parents craignaient qu’il n’arrive jamais. Lorsque Game of Thrones s’est terminé, je ne savais pas ce que serait le prochain chapitre de ma vie. Mais je savais que je voulais qu’il soit fait de liberté créative."