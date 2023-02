"Emily in Paris" : l'histoire d'une série qui déguise la Ville Lumière... et fait illusion auprès des Américains

Ce regain de francophilie a une conséquence surprenante : un nombre record d’Américains expriment actuellement le désir de "vivre en France". Ainsi, ils sont plus d’un sur trois (36%) aujourd'hui alors qu’ils étaient à peine plus d’un sur cinq (21% en 2005) au lendemain de la crise irakienne. Les Américains de 18 à 65 ans sont en revanche moins nombreux à envisager de venir y travailler (28%), avance cette étude. L'Ifop confirme par ailleurs que cet engouement est corrélé à l’exposition à la série de Darren Star : "54% des personnes ayant vu Emily souhaiteraient vivre dans l’Hexagone, soit deux fois plus que ceux qui ne l’ont pas vu (25%)".

Principal point de repère pour une population américaine qui n’a pas une grande culture géographique, Paris bénéficie d’une forte attractivité, y compris pour des longs séjours. Ainsi, la perspective de suivre les pas d’Emily en y passant une année entière attire près de la moitié (44%) des sondés, "notamment chez les plus jeunes, les plus urbains et les plus progressistes", précise l'Ifop, ajoutant que d’après l’agence immobilière britannique "GetAgent", les recherches concernant les déménagements à Paris ont augmenté de 1416% après la sortie de la dernière saison d’Emily in Paris. De son côté, l’office de tourisme rapporte que la fréquentation de la France était en nette amélioration en 2022, le Grand Paris ayant accueilli 7 millions 260.000 visiteurs étrangers entre janvier et fin mai.