"Emily in Paris" : Netflix dévoile enfin des images de la saison 3

Sur les clichés, on peut voir Lily Collins (dont la garde-robe est toujours aussi flashy) se balader dans les rues de la capitale et refaire le monde avec ses copines au café. Mais aussi flirter avec le beau Alfie (Lucien Laviscount), qui devient un personnage récurrent de la saison 3, comme l'avait confié en début d'année le créateur de la série Darren Star (Sex and the City, And Just Like That).