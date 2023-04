Emily Ratajkowski a renoncé à être actrice après s’être sentie "comme un morceau de viande"

Dans une interview au Los Angeles Times, Emily Ratajkowski raconte comment son équipe et elle sont partis en quête de rôles pouvant prouver qu’elle était "une actrice sérieuse sur la durée". Mais elle garde un souvenir amer de ses différentes expériences au cinéma. "Je ne me sentais pas du genre : 'Oh, je suis une artiste en action et c’est mon exutoire'. J’avais l’impression d’être un morceau de viande que les gens jugeaient en disant : 'Elle n’a rien d’autre que ses (seins) ?'", se souvient-elle.

Au début de l’année 2020, la jeune femme de 31 ans se sépare de son agent et de son manager parce qu’elle n’avait "plus confiance en eux". "Je me suis disais : 'Je peux recevoir les coups de fil. Je vais prendre ces décisions. Aucun de vous n’a à cœur de défendre mes meilleurs intérêts. Et vous détestez tous les femmes'", ajoute-t-elle.