Quatre ans après son dernier opus, Eminem revient aux affaires avec le single "Houdini". C’est le prélude à un album très attendu intitulé "The Death of Slim Shaddy (Coup de Grâce)". La fin programmée de son alter ego psychotique… et peut-être de sa carrière tout court.

Début mai, Marshall Bruce Mathers III, alias Eminem, a marié sa fille Hailie lors d’une cérémonie privée dans le Michigan. Des témoins racontent qu’en bon papa, il accompagné la jeune femme jusqu’à l’autel et que durant la soirée en petit comité, ils ont partagé une danse sous le regard attendri de ses vieux copains Dr Dre et 50 Cent. Le genre de happy end comme on les aime.

La cinquantaine passée, l’enfant terrible du rap US a-t-il encore quelque chose à prouver ? Quatre ans après Music To Be Murdered By, c’est à son propre héritage qu’il a décidé de s’attaquer avec "Houdini", le premier extrait de l’album The Death of Slim Shaddy (Coup de Grâce) qui annonce la fin programmée de son alter ego psychotique.

Quand Eminem rencontre son double de 2002

Au début de la vidéo dévoilée ce vendredi, Eminem roupille dans sa luxueuse demeure lorsqu’il est réveillé par un coup de fil de Dr Dre qui lui annonce une bien étrange nouvelle : son alter ego de 2002 a rejoint 2024 en traversant un portail spatio-temporel à la manière des superhéros Marvel. En fond sonore, le rappeur fredonne "Guess Who’s Back" (Devine qui est de retour - ndlr), comme sur la célèbre intro du tube "Without Me".

En amont de la sortie de "Houdini", on pouvait voir Eminem passer un coup de fil à un magicien bien vivant, la superstar David Blaine, dans une vidéo postée il y a quelques jours sur Instagram. "On devrait faire un truc ensemble", suggère ce dernier. "Pour mon dernier tour, je vais faire disparaître ma carrière", lui répond le rappeur avant de raccrocher. Et s’il fallait prendre l’ultimatum au sérieux ?

Au début des années 2000, Eminem était de loin le rappeur le plus controversé de sa génération, un petit prince blanc de Detroit qui défiait les stars afro-américaines du genre avec des punchlines homophobes et/ou misogynes qui ne passeraient plus à l'époque de la cancel culture. Contre toute attente, sa performance bluffante dans le biopic 8 Mile et l’Oscar glané pour l’excellent "Lose Yourself" allaient lui conférer une forme de respectabilité et marquer la fin d'un chapitre.

Depuis, Eminem a pris ses distances avec le music business et les polémiques. Et le rap s’est trouvé de nouvelles icônes, de Drake à Kendrick Lamar en passant par Nicki Minaj ou Megan Thee Stallion, à laquelle Eminem fait référence sur "Houdini"… en se moquant des blessures par balles infligées par son ex-compagnon Tory Lanez. Un brin de mauvais goût qui prouve que le bonhomme n’a guère changé. Qu’il s’apprête à prendre sa retraite ou non.