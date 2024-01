"Dream team : la relève des stars" sur TF1 : c'est quoi cette nouvelle compétition de chanteurs ?

Ce vendredi, TF1 lance son nouveau talent show présenté par Hélène Mannarino. Six artistes français et leur équipe formée de jeunes chanteurs s'affronteront face à un jury. On vous dit tout sur ce programme familial inédit.

Ces jeunes chanteurs vont vous faire complètement craquer. Ce vendredi 19 janvier, TF1 donne le coup d'envoi de "Dream team : la relève des stars". Présenté par Hélène Mannarino, ce nouveau talent show promet du grand spectacle. Le concept ? Six artistes français et leurs équipes de "mini eux" âgés de 8 à 14 ans vont s'affronter face à un panel de professionnels qui, aidé du public, désignera le vainqueur.

"Fox Alternative Entertainment est venu nous voir pour développer et produire une idée qu'ils ont eue. Dès les premières lignes du pitch, on a adoré l'idée de cette compétition avec des enfants accompagnés de mentors dont ils sont fans", explique Julien Degroote, le directeur du développement et de la création du groupe TF1.

De jeunes chanteurs bouleversants

Côté célébrité, on retrouve donc M. Pokora, Jenifer, Lara Fabian, Camille Lellouche, Claudio Capéo et Black M, qui ont accepté de jouer le jeu dans ce grand divertissement populaire et familial. "Ils ont été séduits par l'idée de transmettre leur passion et leur savoir-faire à la relève de demain", poursuit Julien Degroote.

Ces six stars ont eu carte blanche pour composer une équipe de cinq talents qui leur ressemble parmi la vingtaine de jeunes artistes proposés par la production après un casting dans toute la France. On retrouvera d'ailleurs d'anciens participants à "The Voice Kids" et même des candidats à l'Eurovision Junior (dont Zoé Clauzure, la gagnante de la dernière édition).

Je me suis dit que j'étais la grande sœur de ces enfants Hélène Mannarino

Côté jury, on retrouvera Anggun, qui a déjà été jurée dans "Mask Singer", Lorie, la comédienne et chanteuse qui fait son grand retour à la musique, Michael Jones, l’ex-acolyte de Jean-Jacques Goldman et enfin Chris Marques, juré historique de "Danse avec les stars".

Pour la présentation, TF1 a choisi de faire confiance à Hélène Mannarino qui fait également partie de l'équipe de "Bonjour ! La Matinale" aux côtés de Bruce Toussaint. "J'ai tout de suite été emballée par le projet", confie la journaliste et animatrice qui "se rapproche du divertissement".

"C'est très compliqué de faire une émission avec des enfants. Il faut savoir les accompagner, les regarder différemment. J'avais des craintes, mais j'ai pensé à mes neveux et à mes nièces, même s'ils ne chantent pas très bien ! Je me suis dit qu'il y avait une dimension familiale et que j'étais la grande sœur de ces enfants-là", poursuit Mannarino qui a trouvé ce programme "enrichissant" humainement.