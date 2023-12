Le réalisateur de "Bac Nord" supervise un documentaire sur le second mandat d’Emmanuel Macron

Confirmant une information de "La Tribune du Dimanche", le patron de Mediawan Pierre-Antoine Capton indique à Franceinfo que deux réalisateurs suivent Emmanuel Macron au quotidien. Ils travaillent sur un projet de documentaire auquel Cédric Jimenez, le réalisateur de "Bac Nord", apporte un "regard artistique". En 2017, Mediawan avait déjà produit "Les Coulisses d’une victoire", le récit de la première campagne du chef d’État, diffusé sur TF1.

L’information a "fuité" le week-end dernier dans les colonnes de La Tribune du Dimanche. Interrogé ce vendredi sur FranceInfo, le PDG de la société de production Pierre-Antoine Capton a confirmé qu’un documentaire sur le second mandat d’Emmanuel Macron était en cours de fabrication.

"On a deux réalisateurs qui le suivent", a-t-il indiqué, reconnaissant également, comme l’annonçait le quotidien, que le projet, qui devait "rester dans le secret", était supervisé par Cédric Jimenez, le réalisateur à succès de Bac Nord et Novembre. "On lui a demandé un regard artistique", a expliqué Pierre-Antoine Capton.

Jusqu'au 80ème anniversaire du Débarquement

Mediawan a l’habitude de travailler avec le chef d’État puisque la société de production avait déjà signé le documentaire Les Coulisses d’une victoire, diffusé le 8 mai 2017 sur TF1. Réalisé par Yann L'Hénoret, il retraçait de l'intérieur les 200 jours précédant l'élection de l’ancien ministre de l’Économie.

Cette-fois, l’idée initiale était de suivre Emmanuel Macron "lors de sa deuxième campagne", précise Pierre-Antoine Capton. Mais "tout a été impacté par l'Ukraine, par plein de sujets, et donc on a continué de tourner". D’après La Tribune du Dimanche, "le tournage continuera au moins tout au long de 2024, des JO aux cérémonies du 80ᵉ anniversaire du Débarquement".

Quid de la diffusion de ce nouveau documentaire ? "Aujourd'hui, on se laisse le champ de toutes les possibilités, peut-être à l'international, peut-être en France sur une plateforme, peut-être une série, on ne sait pas encore", indique le patron de Mediawan. "Tout ce que je sais, c'est qu'on a des séquences qui sont incroyables, jamais vues".