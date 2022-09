Emmy Awards 2022 : "Squid Game", "Succession"... Qui sont les grands gagnants ?

La série décalée "Ted Lasso", qui suit un entraîneur de football américain totalement perdu lorsqu'il passe aux commandes d'une équipe anglaise de ballon rond, a été élue meilleure comédie de l'année. Déjà récompensée en 2021, cette production d'Apple TV+, avec avec Jason Sudeikis en acteur principal, a notamment devancé les séries "Hacks" ou "Barry".

De son côté, le prix de la meilleure mini-série a été décerné à "The White Lotus". Cette dernière est une satire sur le milieu du luxe à Hawaï. Par ailleurs, les deux Emmy en tant que meilleur second rôle ont été remis à des membres du casting de "The White Lotus" : Jennifer Coolidge (actrice) et Murray Bartlett (acteur).