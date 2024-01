Emmy Awards 2024 : dernier triomphe en vue pour "Succession", "The Bear" en embuscade

Reportée à cause de la grève des acteurs, la 75ème cérémonie des Emmy Awards se déroule dans la nuit de lundi à mardi à Los Angeles. En tête des nominations, "Succession" devrait s'achever en apothéose avec un nouveau trophée de la meilleure série dramatique. "The Bear", "The White Lotus" ou encore "Acharnés" devraient également figurer au palmarès des "Oscars de la télé".

À quelques heures de la 75ème cérémonie des Emmy Awards ce lundi soir à Los Angeles, le seul suspens réside dans le nombre de trophées que va remporter l’équipe de Succession. Avec 27 nominations, cette série qui raconte la guerre sans merci entre les membres de la famille du magnat des médias Logan Roy part archi-favorite sur ses concurrentes. Jesse Armstrong, son créateur, devrait en toute logique repartir avec un nouveau trophée de la meilleure série dramatique pour la saison 4, qui sera aussi la dernière. Depuis 2018, son bébé a déjà glané 13 trophées.

L'excellente Sarah Snook, qui incarne Siobhan, la petite dernière du clan Roy, semble promise au trophée de la meilleure actrice. Brian Cox, qui joue le patriarche Logan, Kieran Culkin et Jeremy Strong, les fils du magnat Roman et Kendall, se disputeront celui du meilleur acteur. Dommage que les "Oscars de la télé" ne prévoient pas un prix collectif tant les vedettes de Succession forment l’une des familles les plus géniales de cruauté de toute l'Histoire du petit écran.

HBO assomme encore la concurrence

Le triomphe annoncé de Succession, c’est aussi celui de HBO, la chaîne payante qui a révolutionné l’univers des séries télé avec des classiques comme Les Sopranos, Six Feet Under ou Game of Thrones. Cette année, elle a également marqué les esprits avec la première saison de The Last Of Us, l’adaptation du célèbre jeu vidéo qui a décroché 24 nominations. Mais aussi la saison 2 de The White Lotus avec 23 nominations et un possible doublé en vue pour la comédienne Jennifer Coolidge.

Du côté des séries comiques, la compétition paraît plus disputée. L’ultime saison de Ted Lasso sur Netflix fait la course en tête avec 21 nominations. Mais le coach de foot dépressif joué par Jason Sudeikis pourrait bien se faire voler la vedette par le jeune chef de The Bear, le héros de la série culinaire de Disney+ interprété par le brûlant Jeremy Allen White, favori de bookmakers pour le trophée du meilleur acteur dans une série comique après sa victoire aux Golden Globes.

Chez Netflix aussi, on s’attend à une poignée de récompenses pour la mini-série Acharnés dans laquelle les deux automobilistes joués par Steven Yeun et Ali Wong se livrent une guerre merci après un accrochage dans un parking. Le jeune Evan Peters pourrait lui décrocher le trophée du meilleur acteur dans une minisérie pour sa performance glaçante dans Dahmer, la fiction de Ryan Murphy consacrée au terrifiant tueur en série du même nom.

Animée par l’acteur Anthony Anderson, la 75ᵉ cérémonie des Emmy Awards est organisée au Peacock Theater de Los Angeles et retransmise aux États-Unis sur la chaîne Fox. Elle devait au départ se tenir le 18 septembre dernier mais suite à la grève des acteurs et des scénaristes, elle a été reportée au mois de janvier, les organisateurs craignant l’absence de toutes les stars nominées. D’autant plus que la précédente édition avait connu une audience historiquement faible, avec seulement 5,9 millions de téléspectateurs.