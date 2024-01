Emmy Awards 2024 : le palmarès complet avec le triomphe de "Succession" et "The Bear"

L'ultime saison de "Succession" a été couronnée par six trophées lors de la 75ᵉ cérémonie des Emmy Awards. Une soirée également marquée par le succès de "The Bear" et de sa vedette, Jeremy Allen White. À noter également les trophées décrochés par la grinçante "Acharnés" sur Netflix et le doublé de Jennifer Coolidge pour "The White Lotus".

Chronique d’un triomphe annoncé. Sans surprise, la quatrième et dernière saison de la série Succession a triomphé lundi lors de la 75ᵉ cérémonie des Emmy Awards, les "Oscars de la télé". Une moisson de six trophées dont celui de la meilleure série dramatique, du meilleur acteur pour Kieran Culkin, de la meilleure actrice pour Sarah Snook et du meilleur second rôle masculin pour Matthew Macfadyen. Une belle manière de mettre un terme à cette saga centrée sur le magnat des médias Logan Roy, cousin pas très éloigné de Rupert Murdoch, le propriétaire de la chaîne Fox News.

"Dans notre série, c'est vrai, certaines choses sont assez proches de la vie et de la politique américaine", a avoué sur scène le créateur de la série Jesse Armstrong. "La série traite de la famille, mais aussi du fait que la couverture partisane de l'actualité s'entremêle avec une politique de droite source de divisions", a-t-il ajouté au moment où Donald Trump remportait les primaires républicaines dans l'Iowa.

Jeremy Allen White, meilleur acteur dans une série comique pour "The Bear" sur Disney+ - AFP

Six trophées également pour The Bear, désignée meilleure série comique pour sa saison 2. Diffusée en France sur Disney+, cette création de Christopher Storer met en scène le quotidien d’un jeune chef sur les nerfs interprété par la star montante Jeremy Allen White, désigné meilleur acteur dans une série comique, ses partenaires Ayo Edebiri et Ebon Moss-Bachrach, remportant les trophées du second rôle comique féminin et masculin.

Netflix ne repart pas les mains vides puisque la grinçante Acharnés du Coréen Lee Sung-Jin a a reçu cinq trophées dont celui de la meilleure minisérie tandis que ses vedettes Steven Yeun et Ali Wong, deux automobilistes au bord de la crise de nerfs, sont repartis avec les trophées du meilleur acteur et de la meilleure actrice dans une minisérie.

On retiendra également le doublé réalisé par Jennifer Coolidge, la mythique maman de American Pie, récompensée comme l’an dernier pour le rôle de l’excentrique Tanya McQuoid dans la deuxième saison de The White Lotus sur HBO. Mais aussi le trophée du meilleur acteur invité dans une série dramatique pour Nick Offerman, bouleversant dans l'épisode 3 de The Last of Us. L'adaptation du célèbre jeu vidéo repart aussi avec le trophée de la meilleure actrice invitée pour la jeune Storm Reid dans l'épisode 7.

Le palmarès complet

Meilleure série dramatique

Succession

Meilleure série comique

The Bear

Meilleur acteur dans une série dramatique

Kieran Culkin dans Succession

Meilleure actrice dans une série dramatique

Sarah Snook dans Succession

Meilleur acteur dans une série comique

Jeremy Allen White dans The Bear

Meilleure actrice dans une série comique

Quinta Brunson dans Abbott Elementary

Meilleur second rôle masculin dans une série dramatique

Matthew Macfadyen dans Succession

Meilleur second rôle féminin dans une série dramatique

Jennifer Coolidge dans The White Lotus

Meilleur second rôle masculin dans une série comique

Ebon Moss-Bachrach dans The Bear

Meilleur second rôle féminin dans une série comique

Ayo Edebiri dans The Bear

Meilleure mini-série

Acharnés

Meilleur acteur dans une mini-série ou téléfilm

Steven Yeun dans Acharnés

Meilleure actrice dans une mini-série ou téléfilm

Ali Wong dans Acharnés

Meilleur acteur invité dans une série dramatique

Nick Offerman dans The Last of Us

Meilleure actrice invitée dans une série dramatique

Storm Reid dans The Last of Us

Meilleur acteur invité dans une série comique

Sam Richardson dans Ted Lasso

Meilleure actrice invitée dans une série comique

Judith Light dans Poker Face

Meilleur scénario pour une série dramatique

Jesse Armstrong pour Succession

Meilleur scénario pour une série comique

Christopher Storer pour The Bear

Meilleure réalisation pour une série dramatique

Mark Mylod pour Succession

Meilleure réalisation pour une série comique

Christopher Storer pour The Bear

Meilleur scénario pour une série limitée

Lee Sung Jin pour Acharnés

Meilleure réalisation pour une série limitée

Lee Sung Jin pour Acharnés

Meilleur téléfilm

Weird : The Al Yankovich Story

Meilleure compétition télé

RuPaul’s Drag Race

Meilleur animateur de jeu télé

Keke Palmer pour Password

Meilleur talk-show

The Daily Show with Trevor Noah

Meilleur émission humoristique

Carole Burnett : 90 Years of Laughter + Love

Meilleure émission récurrente ou spéciale

Stanley Tucci : Searching for Italy