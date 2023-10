En attendant le nouveau James Bond, ses fans vont s’affronter dans un jeu télé

Lauréat d’un Golden Globe pour son rôle de psychopathe dans Nocturnal Animals, interprète du superhéros Pietro Maximoff dans la franchise Avengers, le beau gosse a jusqu’ici refusé de commenter la rumeur. "Ce n’est pas à moi de dire quoi que ce soit sur le sujet", a-t-il répondu cet été au magazine Esquire. Tiens, tiens.

Début septembre, c’est le site spécialisé Word of Reel qui est venu semer le trouble en affirmant que Christopher Nolan lui-même était en négociations avec Barbara Broccoli et Michael G. Wilson pour réaliser le prochain volet de la saga. Une rumeur reprise dans le monde entier mais qui n’a pas non plus été démentie…