En colère contre ses fils, Britney Spears leur reproche de ne s’intéresser qu’à son argent

Qui pensait que la vie de Britney Spears serait désormais un long fleuve tranquille ? Libérée de la tutelle de son père, la chanteuse américaine se retrouve aujourd’hui au cœur d’un nouveau psychodrame familial. Et cette fois, il implique son ex-compagnon, Kevin Federline, et les deux enfants qu’ils ont eus ensemble, Sean Preston et Jayden James. Aujourd’hui âgés de 16 et 15 ans, ils vivent actuellement avec leur père et sa nouvelle compagne.

Le mois dernier, c'est Kevin Federline qui avait déclenché les hostilités en accordant une interview choc accordée au Daily Mail. Il y expliquait notamment que les garçons n’avaient pas vu leur mère depuis plusieurs mois, boycottant d’eux-mêmes son mariage avec Sam Asghari, mais aussi qu’ils étaient choqués de la voir régulièrement dénudée sur Instagram.