EN DIRECT - Cannes 2022 : un anniversaire et des stars, le festival bat son plein

CANNES JOUR 8, C'EST PARTI !





Le Festival de Cannes bat son plein et s'apprête ce soir à fêter son 75ème anniversaire avec de nombreuses personnalités attendue sur les marches à 19h. Côté compétition, on va découvrir "Tori et Lokita", le nouveau film des frères belges Luc et Jean-Pierre Dardenne. Déjà lauréats de deux Palmes, parviendront-ils à faire le triplé ?





D'ici là, David Cronenberg sera de retour ce matin au Palais des Festivals pour la conférence de son nouveau film, "Les Crimes du Futur", entouré de Viggo Mortensen, Léa Seydoux et Kristen Stewart. Le Sud-coréen Park Chan-wok viendra lui nous éclaire sur "Decision To Leave", son thriller romantique dont le scénario labyrinthique nous a un peu perdu hier soir...