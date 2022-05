EN DIRECT - Cannes 2022 : entre glam et scandale, le tapis rouge le plus dingue de la planète

CANNES 2022 JOUR 5, C'EST PARTI !





Après "Frère et soeur" d'Arnaud Desplechin et "Boy From Heaven" de Tarik Saleh hier, deux nouveaux films en lice pour la Palme d'or vont être présentés ce samedi sur la Croisette. Et pas des moindres puisqu'ils nous viennent de deux cinéastes déjà lauréats. Cinq ans près "The Square", le Suédois Ruben Ostlund revient avec Sans filtre, une nouvelle satire qui se déroule sur un bateau de croisière. Primé en 2007 avec "4 jours, 3 semaines et 2 mois", le Roumain Cristian Mungiu défend lui "RMN", un drame familial tourné en Transylvanie...