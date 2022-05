EN DIRECT – Festival de Cannes : la Croisette est prête pour sa première montée des marches

Sur la ligne de départ, plusieurs cinéastes déjà primés à Cannes : les frères belges Luc et Jean-Pierre Dardenne, le Japonais Hirokazu Kore-Eda (Les Bonnes Etoiles), le Roumain Cristian Mungiu (R.M.N) et le Suédois Ruben Ostlund (Sans Filtre). Des habitués comme David Cronenberg (Les Crimes du Futur), James Gray (Armaggedon Time) ou le Sud-Coréen Park Chan-wook (Decision to leave). Et des outsiders comme les Iraniens Saaed Roustayi (Les frères de Leïla) et Ali Abbasi (Les Nuits de Mashaad) ou encore l'Égyptien Tarik Saleh (Boy from Heaven).

Côté français, les candidats sont Valeria Bruni-Tedeschi (Les Amandiers), Arnaud Desplechin (Frère et sœur), Léonore Serailles (Un petit frère) et Claire Denis (Des étoiles à midi). En cas de victoire, il s’agirait de la dixième Palme tricolore de l’Histoire… Ce mardi soir, c’est un autre film made in France qui ouvrira la Quinzaine. Avec Coupez !, Michel Hazanavicius signe le remake hilarant d’un film culte japonais dans lequel le tournage d’un nanar est envahi par de vrais zombies. Cerise sur le gâteau pour les cinéphiles : il sort dès ce mardi soir dans toute la France.