Bernard Pivot, ancien présentateur et écrivain, est mort à l’âge de 89 ans

Homme de lettres et de télévision, Bernard Pivot s’est éteint ce lundi 6 mai 2024 à l'âge de 89 ans. On lui devait des émissions de référence comme "Apostrophes" et "Bouillon de Culture". Le créateur des Dicos d’or avait également présidé le jury du Prix Goncourt.

Il a fait aimer les livres aux Français sans doute mieux que personne. Le journaliste et écrivain Bernard Pivot est décédé ce lundi 6 mai à l’âge de 89 ans.

Fils d’épiciers, né à Lyon, Bernard Pivot avait débuté sa carrière de journaliste en 1958 au Figaro Littérature avant d’entrer à l’ORTF en 1973, où il avait créé l’émission "Ouvrez les guillemets". À la naissance d’Antenne 2 l’année suivante, il avait lancé "Apostrophes" qui allait devenir l’émission littéraire de référence à la télévision française pendant 15 ans.

Sur son plateau, il reçoit les plus grands écrivains français et étrangers, d’Alexandre Soljenitsyne à Marguerite Duras en passant par George Simenon, Vladimir Nabokov et Charles Bukowski. Mais aussi des personnalités comme François Mitterrand et Mohamed Ali. "Bouillon de culture" lui succède en 1991, lui permettant d'élargir sa palette à l’ensemble des arts.

De la "Dictée" au Goncourt

Passionné de compétition sportives, Bernard Pivot avait créé les Championnats de France d’orthographe en 1985, devenus Championnat du monde avant d’être rebaptisés les Dicos d’or. C’est la fameuse "dictée de Pivot" que l’intéressé lisait lui-même aux candidats à travers la France. Elle a fait l’objet d’une émission diffusée sur France 3 de 1993 à 2005.

Entré à l’académie Goncourt en 2004, Bernard Pivot en prend la tête dix ans plus tard. Sous sa présidence, la plus prestigieuse des récompenses littéraires françaises est attribuée à de jeunes auteurs comme Mathias Énard, Leïla Slimani, Eric Vuillard ou encore Nicolas Mathieu. Il la quitte en 2019, cédant sa place à l’écrivain Didier Decoin.

Auteur lui-même, Bernard Pivot avait également publié plus d’une vingtaine de romans et essais. En 2018, avec sa fille Cécile, ils avaient écrit à quatre mains "Lire !" (Flammarion), partageant leur expérience de lecture de manière savoureuse. "Les gens qui lisent sont moins cons que les autres", confiait-il au Figaro avec son franc-parler légendaire.