EN DIRECT – Cannes 2022 : la Palme d'or à "Triangle of Sadness" de Ruben Östlund

UN DOUBLE PRIX DU JURY





Le prix du jury est attribué à Les Huit Montagnes de Felix Van Groeningen et Charlotte Vandermeersche et à EO de Jerzy Skolimowski. Le cinéaste polonais a fait tourner six ânes différents dans ce conte cruel qui raconte le destin d'un animal de cirque, entièrement de son point de vue. Caustique, il cite chacun des animaux qui ont rendu possible le film et lance un "Hi Ho" qui ravit le public.





Felix Van Groeningen et Charlotte Vandermeersche remercient chaudement le jury. Leur film raconte l'amitié entre un citadin et un montagnard dans le Val d’Aoste. "On a été forts en faisant ce film ensemble, et aussi très fragiles. Je t'aime !", lance la jeune femme avant d'embrasser son compagnon.